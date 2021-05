Romelu Lukaku, onze ans après: "C'était maintenant ou jamais"

Le nouveau champion d'Italie raconte la détermination qui l'a habité tout au long de la saison.

Onze ans: c'est le temps qui s'est écoulé entre le premier, glané avec Anderlecht, et le second sacre de Romelu Lukaku, conquis ce dimanche avec l'Inter Milan. Invité de la RTBF lundi soir sur le plateau de la Tribune, le Diable Rouge est revenu sur cette longue disette.

Et sur la délivrance. Parce qu'il regardait évidemment le match de l'Atalanta qui a officiellement sacré l'Inter. "Quand l'arbitre a sifflé, honnêtement, pendant cinq minutes, je ne savais pas trop quoi dire. C'est quand même onze ans de travail pour arriver à ce moment-ci. J'ai envie d'en profiter, mais pas trop longtemps, parce que je sais que l'Euro arrive", sourit-il.

J'espère que ça va ouvrir un nouveau cycle pour l'Inter.

Souvent passé de peu à côté, le buteur de l'Inter avait besoin de ce sacre.Après la finale de l'Europa League perdue l'été dernier, Big Rom' avait décidé que ce serait son année avec l'Inter. "Je me suis dit: 'Il y en a marre, j'ai 27 ans, c'est maintenant ou jamais'. Et avec l'aide de mes coéquipiers et du staff technique, on a vraiment fait un bon travail."

Et le Diable Rouge n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. "Ça ne s'arrête pas là. On va continuer à travailler, parce que j'espère que ce titre va ouvrir un nouveau cycle pour l'Inter de Milan."