🎥 Lionel Messi, maître ès coups-francs

Le FC Barcelone a partagé une vidéo longue de 3min50 compilant les coups-francs de Lionel Messi, qui a inscrit ... 56 coups-francs depuis le début de sa carrière, soit le même nombre que Cristiano Ronaldo. En 2011, CR7 en comptait 30 et son rival 4 seulement. L'Argentin a rattrapé son retard, et de quelle manière ...

The best of the best, by the best. pic.twitter.com/PXiDrak67n

Career Freekicks in 2011:



CR7: 30

Messi: 04



Career Freekicks in 2021:

CR7: 56

Messi: 56



Lionel Messi’s Freekick comeback vs Cristiano Ronaldo is NOT talked about enough because one is "hard working" while the other is not 😂😂 pic.twitter.com/sEj8v1184S