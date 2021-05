Un ancien joueur de renom pour entraîner Wolfsburg et Koen Casteels la saison prochaine ?

Wolfsburg et son entraîneur Oliver Glasner ne devraient pas prolonger leur collaboration la saison prochaine.

Le club de Koen Casteels est toujours en course (et très bien placé) pour accrocher un billet pour la prochaine Ligue des Champions.

Malgré cela, il y a de grandes chances pour que l'entraîneur Oliver Glasner ne soit plus à la Volkswagen Arena la saison prochaine, et Mark van Bommel est annoncé comme un des favoris pour reprendre son poste, selon Sportbuzzer et Kronen Zeitung. L'ancien international néerlandais, passé par le PSV, le FC Barcelone ou encore le Bayern avait été T1 du PSV en 2018-19, et est libre.

Suite à sa solide saison, Glasner compterait sur l'intérêt du Bayer Leverkusen ou encore de l'Eintracht Frankfurt. Mais même si ces intérêts ne se concrétisent pas, le coach pourrait tout de même quitter le club à cause de sa mauvaise relation avec le manager Jörg Schmadtke.

De plus, Glasner aurait une clause dans son contrat, qui lui permettrait de partir vers un autre club pour 4,5 millions d'euros. Reste à voir si un club sera prêt à verser cela pour un entraîneur.