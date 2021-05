Villarreal paie ses efforts européens et subit la loi du Celta Vigo

Qualifié pour la finale de l'Europa League, Villarreal retrouvait la Liga ce dimanche.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueurs d'Emery ont un peu payé les efforts conssentis lors de la demi-finale retour de l'Europa League jeudi à Arsenal.

Menés rapidement sut un but de Mina (9', 0-1), les locaux égalisent via Gomez (25', 1-1). Cependant, Mina sur penalty rend l'avantage aux siens avant qu'un autre penalty ne donne plus de marge à son équipe. C'est cette fois Mendez qui inscrit son nom au tableau d'affichage (45', 1-3).

La seconde période n'est qu'une formalité car Solari signe le 1-4 (57'). Moreno adoucit les chiffres dans les dernières minutes (87', 2-4). Au classement, Villarreal est à la 6ème place, pour le moment qualificative pour l'Europa League. Cependant, en cas de victoire contre Manchester en finale, ces derniers goûteront aux joies de la Ligue des Champions.