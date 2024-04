Walter Baseggio voit un facteur X dans la lutte pour le titre : "Les autres équipes auront peur"

L'Union s'est de nouveau immiscée dans la course au titre après sa victoire contre Anvers. Grâce à Cameron Puertas, qui retrouve juste à temps son meilleur niveau.

Walter Baseggio était également un expert en coup-franc durant sa période anderlechtoise, et apprécie donc ce que réalise Cameron Puertas. "Vous voyez que c'est un don chez lui. Et il l'a sans aucun doute eu depuis tout petit. Comment Puertas se positionne quand il tire un coup franc, comment il frappe...", analyse-t-il pour Het Laatste Nieuws.

"Il faut regarder la manière dont il place le ballon avant de tirer un coup franc. Puertas sait depuis longtemps ce qu'il va faire et comment il veut tirer - il ne décide pas à l'instant. Et ça marche... Ce but contre l'Antwerp : magnifique. Ce ballon était parfait."

Le fait qu'il ait montré sa qualité sur coup-franc deux matchs d'affilée sera également un avantage pour l'Union. "Les autres équipes auront peur de faire des erreurs juste à l'extérieur des seize mètres. Ils savent maintenant que Puertas a le vent en poupe et qu'il ne va pas hésiter", assure Baseggio.

"Mais ce serait lui faire offense si on ne parlait que de sa technique de frappe. Puertas est tout simplement très important pour cette Union. Son évolution ces derniers mois est remarquable. Il apporte quelque chose en plus".