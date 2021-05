Christophe Galtier répond à Kylian Mbappé

L'attaquant du PSG avait dit cette semaine que le Lille n'allait pas gagner le titre, mais que le PSG allait le perdre.

"On ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes si on perd le titre. Ce sera nous qui l'aurons perdu, ce n'est pas eux (Lille) qui l'auront gagné." Quelques instants après la qualification du Paris Saint-Germain à Montpellier (2-2, 6-5 tab), mercredi en demi-finales de la Coupe de France, Kylian Mbappé (22 ans, 29 matchs et 25 buts en L1 cette saison) a fait parler de lui pour ces propos. Si l'attaquant du PSG est revenu rapidement sur sa déclaration en précisant que le LOSC ferait un beau champion, cela n'a pas empêché l'entraîneur lillois Christophe Galtier de glisser une pique à l'international français, ce vendredi en conférence de presse, en évoquant un petit manque de maturité.

"Kylian est un joueur exceptionnel et je pense qu'il sera toute sa carrière exceptionnel. Il gagnera en maturité, c'est un jeune joueur", a déclaré le coach des Dogues. "Pour l'instant, personne n'est champion. Quatre équipes peuvent encore être championnes, c'est la réalité de ce magnifique championnat", a rappelé ensuite le technicien.

A deux journées de la fin, Lille (79 points) possède trois points d'avance sur le PSG (76 points), Monaco (74 points) et Lyon (73 points) sont plus loin.