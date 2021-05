Eden Hazard se sentirait persécuté

Le capitaine des Diables Rouges n'a toujours convaincu après sa deuxième saison au Real Madrid. La faute à ses nombreux pépins physiques et à des prestations très moyennes.

Eden Hazard n'a pas trop le moral en ce moment. Le Diable Rouge se sent persécuté car il estime être la cible d'interventions trop rugueuses des défenseurs qui affrontent le Real Madrid, selon AS. Ses adversaires sont trop nombreux à cibler sa cheville lorsqu'ils tentent de lui ôter le ballon des pieds. Plusieurs joueurs du club merengue pensent effectivement que les joueurs adverses sont trop durs avec le Belge et que c'est, en partie, pour cette raison qu'il a du mal à briller sur les pelouses.

À force de voir son ailier sourire de moins en moins, la Casa Blanca commence à s'inquiéter, selon le média espagnol. Un moral assez bas qui influe sur ses prestations.