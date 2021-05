Roberto Martinez optimiste : "Nous aurons le meilleur Eden Hazard à l'Euro"

Ce lundi, Roberto Martinez va révéler sa sélection de 26 joueurs (et 6 réservistes) pour l'Euro 2020. Une chose est sûre : Eden Hazard, de retour en forme, sera de la partie.

Eden Hazard redevient un pion important au Real Madrid et commence même à y être décisif, après un retour de blessure progressif qui lui a encore et toujours valu des critiques. La lumière se rapproche au bout du tunnel, juste à temps pour l'Euro 2020 qui commence dans moins d'un mois. "J'ai vu un Eden très différent récemment sur le plan physique sur les trois derniers matchs", se réjouit Roberto Martinez, qui révélera sa sélection de 26 joueurs ce mardi.

Interrogé par VTM, le Catalan estime que le capitaine des Diables Rouges est en nette progression. "Il semble qu'il puisse à nouveau sourire. La façon dont il se déplace, la coordination, la façon dont il se concentre sur le ballon et plus sur sa jambe, j'ai vu quelque chose de très positif quant à là où il en est physiquement", continue Martinez. "Le tout désormais est de jouer suffisamment pour finir la saison en force. Je n'ai jamais eu de doutes concernant Eden et c'est la confirmation qu'il sera fit pour l'Euro 2020".

Rien n'indique que nous n'aurons pas le meilleur Eden à l'Euro

Il y a donc de réels espoirs, selon Roberto Martinez, de voir Eden Hazard à son meilleur niveau à l'Euro 2020. "Nous y verrons le meilleur Eden. Rien n'indique le contraire. Durant mes cinq ans à la tête des Diables, j'ai toujours vu Eden impliqué à 100% avec l'équipe nationale", affirme-t-il. "Il a un rôle très spécifique sur le terrain, il a une mentalité impertubable. L'adversité de ces deux dernières années est peut-être la meilleure préparation, car nous allons avoir un Eden qui a faim, presque comme rajeuni".