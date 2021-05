Koen Casteels, grand absent de la sélection: "Une décision médicale"

Membre à part du groupe des Diables, le portier de Wolfsburg manquera pourtant le rendez-vous estival.

Koen Casteels était attendu comme troisième gardien dans la sélection de Roberto Martinez, c'est finalement à Matz Sels que revient cet honneur, alors que Thomas Kaminski est le portier qui figure parmi les onze réservistes annoncés par le sélectionneur ce lundi midi.

Mais l'absence de Koen Casteels n'est évidemment pas une décision sportive comme l'a confirmé Roberto Martinez en conférence de presse: "C'est une décision médicale. Koen Casteels va terminer la saison avec Wolfsburg et ensuite il doit se faire opérer", précise le sélectionneur.

Le retour de Matz Sels

Mais la place de l'ancien gardien du Racing Genk en sélection n'est en rien remise en question. Le Catalan insiste: "Il fait partie intégrante du groupe des Diables Rouges et on lui souhaite que tout se passe bien pour lui, qu'il revienne sur les terrains et qu'on le retrouvera en septembre."

Et c'est donc Matz Sels qui fait son retour dans le groupe des Diables Rouges. Et le portier de Strasbourg revient de loin. Victime d'une lourde blessure en début de saison, il a dû attendre le 4 avril pour retrouver les pelouses de Ligue 1, mais il retrouvera les Diables Rouges, près de deux ans après sa dernière sélection.