Gerson (Flamengo) pourrait débarquer à Marseille : l'OM offre 30 millions d'euros !

Gerson (23 ans) était l'un des espoirs du football brésilien à son arrivée à l'AS Rome en provenance de Fluminense, en 2016 ; après deux saisons en Serie A, dont une en prêt du côté de la Fiorentina, il avait cependant décidé de retourner au pays, à Flamengo, en 2019. L'international espoirs brésilien y est redevenu une attraction, et c'est désormais l'OM qui pourrait s'offrir ses services.

D'après O Globoesporte, Marseille aurait fait une offre à hauteur de 30 millions d'euros, soit le montant espéré par Flamengo. Gerson serait une demande expresse de Jorge Sampaoli, qui a pu voir le joueur à l'oeuvre lorsqu'il entraînait l'Atlético Mineiro la saison passée.

🔥✍️💣BOMBA✍️💣🔥



Flamengo acertou a venda do jogador Gerson para o Olympique de Marseile.



Vendido por 30 Milhões de Euros , com possível aumento , caso bata meta de jogos no clube francês.



Jogador era um pedido de Jorge Sampaoli! pic.twitter.com/smGEBWoxD0