La surprise Karim Benzema chez les Bleus?

À quelques heures de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro, la rumeur Karim Benzema refait surface.

C'est ce mardi soir que Didier Deschamps dévoilera sa liste des 26 joueurs qui participeront à l'Euro 2020, retardé d'un an. Avec une grosse surprise dans sa sélection? C'est en tout cas l'hypothèse avancée par l'Equipe dans son édition du jour.

Selon le quotidien sportif français, il n'est pas exclu que Karim Benzema fasse son retour chez les Bleus. Didier Deschamps a pourtant souvent fermement rejeté l'idée. Et le buteur du Real n'a d'ailleurs plus été convoqué depuis près de six ans et un match contre l'Arménie, au cours duquel il avait inscrit les 26e et 27e buts de sa carrière internationale...