Un coéquipier de Kevin De Bruyne élu joueur de l'année par les journalistes de Premier League

Ruben Dias a été récompensé pour sa magnifique première saison à Manchester City car il vient d'être nommé footballeur de l'année 2021 par la Football Writers Association. L'international portugais est le premier défenseur à remporter le prix depuis Steve Nicol en 1989 et il devient également le troisième joueur à remporter le prix FWA pour sa première saison en Angleterre, après Jurgen Klinsmann (1995) et Gianfranco Zola (1997).

Manchester City a remporté le championnat, la Carabao Cup et disputera à Porto la finale de la Ligue des Champions le 29 mai prochain, face à Chelsea.

