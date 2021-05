Toujours libre, Allegri affiche sa préférence pour son nouveau club

Allegri n'a plus de club depuis son départ de la Juventus et son nom est cité dans quelques clubs européens.

Libre depuis son départ de la Juventus, à l'été 2019, Massimiliano Allegri pourrait reprendre du service dans les prochaines semaines. Cité parmi les cibles potentielles de Tottenham pour prendre le relais de l'intérimaire Ryan Mason, l'entraîneur italien ne semble pas intéressé par une expérience chez les Spurs.

En effet, AS nous apprend que le coach transalpin donne sa priorité absolue au Real Madrid, où Zinedine Zidane est de plus en plus proche de la sortie. Le média espagnol affirme qu'Allegri est le favori pour succéder au champion du monde 1998 devant le technicien du Castilla, Raúl.