C'est la fin pour Kehrer au PSG

Le défenseur allemand, qui était un grand espoir lorsqu'il était à Schalke, n'a jamais su confirmer dans le club de la capitale française.

Arrivé en 2018 au Paris Saint-Germain, le défenseur Thilo Kehrer (24 ans, 33 matchs toutes compétitions cette saison) n'a jamais réellement convaincu dans la capitale. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'international allemand n'a pas séduit non plus l'entraîneur Mauricio Pochettino, arrivé sur le banc en janvier, et ne sera pas retenu cet été.

Selon L'Equipe, la direction parisienne est à l'écoute des propositions et valorise l'ancien joueur de Schalke 04 à 15 millions d'euros. Un montant peu élevé qui en dit long sur la volonté du PSG de se débarrasser d'un joueur acheté 37 millions d'euros.