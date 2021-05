Paolo Maldini confirme le départ de Gianluigi Donnarumma

Pas de bonne surprise pour les supporters de l'AC Milan : Gianluigi Donnarumma quittera bel et bien la Lombardie, a confirmé le directeur sportif Paolo Maldini.

Alors que son successeur devrait déjà débarquer en la personne de Mike Maignan, tout espoir de voir Gianluigi Donnarumma rester à l'AC Milan semble bel et bien s'envoler : Paolo Maldini, directeur sportif des Rossoneri, l'a confimé via les réseaux sociaux du club (sur la chaîne Twitch officielle de Milan). "Gianluigi a été un leader et souvent capitaine dans une saison très réussie et il faut le remercier pour ça", estime Maldini.

"Être footballeur professionnel, c'est souvent devoir changer de club. C'est rare de trouver des joueurs qui font toute leur carrière dans le même club. Il faut respecter ceux qui ont beaucoup donné au Milan et Donnarumma a beaucoup donné", insiste le directeur sportif. "Nos routes se séparent et nous lui souhaitons bonne chance".