Le président de la Lazio ne digère toujours pas le départ de Simone Inzaghi

Fortement pressenti pour succéder à Antonio Conte sur le banc de l'Inter Milan, le technicien italien a officiellement quitté la Lazio Rome jeudi.

Le président de la Lazio Rome a mal vécu le départ Simone Inzaghi. De plus, Claudio Lotito avait trouvé un accord avec son désormais ex-coach pour une prolongation de contrat.

"Je suis déçu. Il a changé d'avis du jour au lendemain. Le contrat était prêt, je l'avais signé. Mais il ne s'est jamais présenté", a confié le président des Biancocelesti à Calciomercato. "Nous avons passé sept heures ensemble mercredi et nous avons trouvé un accord. Nous nous sommes même serrés la main. Puis il m'a dit qu'il n'avait plus la motivation, qu'il ne serait pas en mesure de la donner aux joueurs. Quand une personne vous dit ça, comment penser à la garder ? Bien sûr, s'il me l'avait dit la veille, je n'aurais pas préparé l'accord pour le signer."