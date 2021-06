Un ancien joueur du Club de Bruges dans le viseur de l'Olympique Lyonnais

L'OL s'active en coulisses pour se renforcer en vue de la saison prochaine et aurait l'ancienne Gazelle dans le viseur.

L’Olympique Lyonnais a Arnaut Danjuma (24 ans) dans le viseur, nous apprend le quotidien britannique Daily Mail. L’ailier de Bournemouth a réalisé une grosse saison et fait même partie de l'équipe type de Championship. L'ex-Brugeois qui vient de marquer 15 buts et délivrer 7 passes décisives en 33 matchs en D2 anglaise est lié aux Cherries jusqu’en juin 2024 et est estimé à 20 millions d'euros. Une somme largement à la portée des Gones.

Néanmoins, les dirigeants lyonnais devront composer avec la concurrence de clubs comme Leicester City et Wolfsbourg dans ce dossier.