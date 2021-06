Romelu Lukaku intenable : "On a montré notre vrai visage"

Romelu Lukaku a inscrit son 60e but en Diable, et le seul du match. L'attaquant de l'Inter Milan était inarrêtable ce dimanche.

Si on avait des doutes quant au fait que les Diables soient prêts pour cet Euro, Romelu Lukaku semblait avoir à coeur de les lever, et a réalisé un match de haut vol. Touchant notamment le poteau sur un enchaînement de grande classe, il a inscrit son 60e but en sélection, et été un poison pour la défense croate. "On joue un bon match contre un excellent adversaire. Contre la Grèce, on a manqué d'intensité Ici, contre la Croatie, on a montré notre vrai visage", estime-t-il après la rencontre.

"On se devait de répondre présent après le premier match, on sent la pression du peuple belge. On a été solides défensivement, je crois que la Croatie n'a pas tiré au but une fois en première période", souligne Lukaku. "On est plus forts qu'en 2018 parce qu'on gère mieux les matchs qu'avant, on sait mieux casser le rythme, calmer le jeu et attendre le bon moment".