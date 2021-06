Christian Fuchs va disputer sa fin de carrière dans une nouvelle franchise de MLS

Pilier de Schalke 04 de 2011 à 2015, Christian Fuchs (35 ans) avait rejoint la Premier League et Leicester City, remportant le championnat avec les Foxes en 2016. Après six saisons en Angleterre, Fuchs relèvera probablement son dernier défi en 2022 : l'ex-international autrichien (78 caps) rejoindra alors le Charlotte FC, l'une des nouvelles franchises de MLS.

The Queen City is excited to have @FuchsOfficial to say the least! 🤩#ZeroFuchsGiven pic.twitter.com/yM2bEr9hc1