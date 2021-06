Jamie Vardy a acquis des parts d'un club américain

Jamie Vardy (34 ans) a acquis des parts (en tant qu'actionnaire minoritaire) d'une franchise de football aux Etats-Unis, The Rochester Rhinos, dans l'état de New York. L'attaquant de Leicester City, auteur de 15 réalisations cette saison en Premier League, veut relancer l'écurie au passé glorieux qui n'a plus joué en compétitions officielles depuis 2017.

The Rochester Rhinos are delighted to announce that Premier League star @vardy7 has become a co-owner of the club.#Rochester pic.twitter.com/iJsq6SHtw2