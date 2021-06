Euro 2020 : Suède-Ukraine, le duel jaune et bleu

Aujourd'hui, la Suède et l'Ukraine se disputeront une place en quarts de finale de l'Euro à partir de 21h. Quelle équipe continuera l'aventure ?

Ce n'est sans doute pas le match le plus attendu des huitièmes de finale de l'Euro. Pourtant, ce Suède-Ukraine a de quoi séduire. Ce soir, à Glasgow, les deux équipes s'affronteront pour accéder au tour suivant (coup d'envoi à 21h). Quoi qu'il arrive, une seule d'entre elles continuera l'aventure. Gros plan sur ce duel jaune et bleu.

La phase de groupes : la Suède en tête, l'Ukraine in extremis

La Suède a déjà créé la surprise depuis le début de la compétition. Alors qu'elle était dans le même groupe que l'Espagne, annoncé comme l'un des favoris à la victoire finale, elle a terminé à la première place de la poule E. Avec deux victoires (contre la Suède et la Slovaquie) et un nul (face à la Roja), les Blågult ont validé leur ticket pour les huitièmes avec sept points au compteur, et aucune défaite.

🇸🇪 Congratulations, Sweden! Into the round of 16 as Group E winners 🎉#EURO2020 | #SWE pic.twitter.com/vVfqM0M0im — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

En revanche, le parcours de l'Ukraine a été plus laborieux. La Sbirna est parvenue à se qualifier en tant que meilleur troisième. Elle doit sa survie aux échecs de la Finlande et de la Slovaquie (les deux "pires" troisièmes) plus qu'à sa propre réussite. S'ils n'ont pas démérité contre les Pays-Bas (défaite 3-2) et l'Autriche (défaite 0-1), les Jovto-Blakytni n'ont remporté qu'un seul match, face à la Macédoine du Nord (victoire 2-1). Un résultat qui a suffi à leur bonheur.

Les équipes : la jeunesse ukrainienne contre l'expérience suèdoise

Parmi les 24 nations participantes, la Suède possède l'effectif le plus âgé de l'Euro, avec une moyenne d'âge de 29,2 ans. Malgré l'absence de Zlatan Ibrahimovic (blessé), la sélection nordique repose sur plusieurs cadres expérimentés, tels que Larsson (36 ans), Lustig (34 ans) ou encore Berg (34 ans). L'équipe est organisée en 4-4-2 asymétrique, laissant une certaine liberté à Forsberg (voir ci-dessous). Derrière, Lindelöf tient la défense. Devant, le jeune Isak apporte le danger.

De son côté, l'Ukraine est la troisième équipe la plus jeune du tournoi, avec une moyenne d'âge de 26,5 ans. La jeunesse dorée du Dinamo Kiev, incarnée par Zabarnyi (18 ans), Mykolenko (22 ans) et Shaparenko (22 ans), trouve toute sa place dans le 4-3-3 installé par Shevchenko. Mais l'ancien joueur de l'AC Milan s'appuie également sur des joueurs plus chevronnés comme Malinovskyi (28 ans) ou Yarmolenko (31 ans), qui accompagnent Yaremchuk sur le front de l'attaque.

Les joueurs clés : Emil Forsbeg à la baguette, Roman Yaremchuk à l'avant

Roman Yaremchuk est sans doute le Belgicain le plus en vue depuis le début de l'Euro. En trois matchs joués (250 minutes), l'attaquant de La Gantoise a inscrit deux buts (contre les Pays-Bas et la Macédoine du Nord) et délivré une passe décisive. Positionné en pointe du 4-3-3 ukrainien, en bout de chaîne, il a la lourde tâche de convertir les occasions de son équipe. Sa performance sera à suivre de près.

© photonews

Pour sa part, Emil Forsberg évolue dans un rôle bien différent avec la Suède. Plutôt que de concrétiser les occasions, le milieu du RB Leipzig est chargé de les créer. Mais il a prouvé qu'il était capable de faire les deux, comme en témoignent ses trois réalisations depuis le début de l'Euro. Aligné sur le côté gauche du 4-4-2, en tant que meneur de jeu excentré, il sera l'une des principales menaces pour les Jovto-Blakytni. Les hommes de Shevchenko feraient mieux de le surveiller.

La dynamique : 75% de victoire pour l'Ukraine

Les deux équipes se sont affrontées quatre fois entre 2008 et 2012. Sur la période, l'Ukraine a l'avantage, avec trois victoires et seulement une défaite. Elle s'est d'ailleurs imposée lors de la dernière confrontation, qui remonte à l'Euro 2012 (victoire 2-1). À l'époque, c'est Andriy Shevchenko, aujourd'hui sélectionneur, qui avait fait la différence en inscrivant un doublé (voir vidéo ci-dessous).

🇺🇦🆚🇸🇪 Sweden and Ukraine meet for the first time since 2012 🔜🔝 Shevchenko OR Ibrahimović? #EURO2020 pic.twitter.com/z2AygGKIR7 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Toutefois, la dynamique actuelle est du côté de la Suède. La dix-huitième nation du classement FIFA reste sur 8 matchs sans défaite toutes compétitions confondues (7 victoires, 1 nul). Seul l'Espagne a résisté aux hommes de Janne Anderson en 2021. De quoi équilibrer le rapport de force ? Réponse ce soir à partir de 21h.