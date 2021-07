Wembley n'a pas dĂ» attendre longtemps pour exulter : Luke Shaw a trĂšs rapidement ouvert le score, s'offrant un record au passage.

D'une très jolie volée au second poteau à 1min56 de jeu, Luke Shaw a ouvert le score en finale de l'Euro 2020 face à l'Italie, s'offrant au passage le record du but le plus rapide jamais inscrit dans une finale de l'Euro.