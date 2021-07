Euro 2020: Pedri meilleur jeune joueur du tournoi

Après un début de tournoi compliqué, l'Espagne est montée en puissance dans cet Euro 2020, au point d'aller chercher un ticket pour les demi-finales et de passer tout près d'une qualification pour la finale contre l'Italie.

Et si l'Espagne a su avancer dans le tournoi, c'est entre autres grâce à son jeune maître à jouer. Le médian de 18 ans a disputé l'intégralité des rencontres de la Roja durant le tournoi continental et ses performances lui ont valu le trophée de Jeune Joueur de l'Euro 2020, il succède à Renato Sanches, élu en 2016.

"What Pedri has done in this tournament, at 18, no one has done. Not even Andrés Iniesta did that; it's incredible, unique." - 🗣️ Luis Enrique



EURO 2020 Young Player of the Tournament = 🇪🇸 Pedri 👏👏👏#EURO2020