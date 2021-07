Une "Supercoupe Maradona" entre champions d'Europe et d'Amérique du Sud à l'étude

La mémoire de Diego Maradona pourrait être honorée par un trophée à son nom.

D'après le média argentin Olé!, une Supercoupe entre les champions d'Europe et d'Amérique du Sud serait envisagée par la CONMEBOL et l'UEFA. Elle serait nommée Supercoupe Maradona et aurait lieu, du moins pour sa première édition opposant Italie et Argentine, au Stade Diego Armando Maradona de Naples.

Une telle opposition a brièvement existé dans les années 80-90 et se nommait Trophée Artemio Franchi. La France avait battu l'Uruguay en 1985 avant que ... Diego Maradona et l'Argentine l'emportent en 1993 face au Danemark.