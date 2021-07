Olivier Giroud fait ses adieux à Chelsea

L'arrivée d'Olivier Giroud (34 ans) à l'AC Milan n'a pas encore été officialisée par le club, mais Paolo Maldini l'a déjà confirmée et c'est désormais l'attaquant lui-même qui a fait ses adieux à Chelsea, où il évolue depuis 2017 et avec qui il a presque tout gagné. "À tous les Blues, à mes équipiers, à mes entraîneurs, à tout le club, un énorme merci pour tous ces moments à part", lit-on dans un post de Giroud via Twitter.

"Je commence un nouveau voyage le coeur léger et heureux. Nos victoires en FA Cup, Europa League et Champions League ont été magnifiques. Love, Oli G.". Ne reste que l'officialisation milanaise, prévue pour ce samedi. Olivier Giroud quitte Chelsea après 119 matchs pour 39 buts et 14 passes décisives. En tout, il aura disputé 255 matchs de Premier League sous les maillots des Blues et d'Arsenal.

To all the Blues, to my teammates, to all my coaches, to the whole club, a huge thank you for these special moments 🙏🏼



I'm starting a new journey with a light and happy heart. Our victories in Fa Cup, Europa League and Champions league have been magnificent. 🤩



Love Oli G 💙. pic.twitter.com/HytVlp0uYx