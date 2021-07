Gareth Bale a pris une décision pour cette saison

Après une saison passée à Tottenham, le Gallois est retourné au Real où les rumeurs d'une possible retraite circulaient.

Non, Gareth Bale (32 ans, 34 matchs et 16 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) ne prendra pas sa retraite cet été. De retour d'un prêt intéressant à Tottenham, l'ailier gallois va bien terminer son contrat, qui expire en juin prochain, avec le Real Madrid, annonce AS.

Heureux du retour de Carlo Ancelotti, son premier entraîneur au sein de la Maison Blanche, le Dragon espère terminer son aventure, qui a pris du plomb dans l'aile depuis le départ de Cristiano Ronaldo, en beauté avec les Merengue. Le média espagnol précise par ailleurs que le Britannique devrait prendre la direction de la MLS à l'issue de la saison à venir.