Taiwo Awoniyi quitte définitivement Liverpool

L'ancien Hurlu n'aura jamais porté le maillot des Reds.

Cette fois, l'aventure de Taiwo Awoniyi avec Liverpool est définitivement terminée. L'attaquant nigérian avait signé chez les Reds en 2015, il n'aura jamais porté le maillot de Liverpool en match officiel. Il prend la direction de l'Union Berlin, où il était déjà prêté la saison dernière.

Arrivé en Europe, Taiwo Awoniyi avait d'abord été prêté à Francfort et à Nec Nimègue avant de débarquer en Pro League où il a porté les couleurs de l'Excel Mouscron (47 matchs, 21 buts) et La Gantoise (22 matchs, trois buts). Il a ensuite transité par Mayence avant de rejoindre l'Union Berlin où il avait inscrit 5 buts et distillé 4 assists en 22 matchs la saison dernière.