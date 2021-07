Gold Cup : le Qatar en quarts de finale face au Salvador

Le Qatar, invité de la Gold Cup, s'est qualifié pour les quarts de finale cette nuit en battant le Honduras.

Les champions d'Asie sont le pays invité de cette Gold Cup et disputeront les quarts de finale de la compétition de la CONCACAF, ayant terminé premiers de leur poule suite à leur victoire face au Honduras, déjà qualifié (2-0). Le Qatar a profité des absences (pour cause de Covid-19) côté hondurien et affrontera désormais le Salvador en quart de finale, tandis que le Honduras affrontera le Mexique.

Le programme des quarts de finale de la Gold Cup est désormais complet :

Dimanche : Qatar - Salvador , Mexique - Honduras

Lundi : Costa Rica - Canada , États-Unis - Jamaïque