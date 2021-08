Guardiola justifie le prix de Grealish et évoque Harry Kane

Ce jeudi 5 août, Manchester City a frappé un énorme coup sur le mercato en signant Jack Grealish, 25 ans, technicien du milieu de Villa et de la sélection anglaise.

Les Citizens ont cassé leur tirelire pour s'offrir Jack Grealish qui devient le transfert le plus onéreux de l'histoire de la Premier League : 120 millions d'euros. À la veille du Community Shield opposant Leicester City à Manchester City ce samedi (18h), Pep Guardiola était invité à répondre aux questions de la presse britannique.

"Nous avons besoin de nouveaux joueurs qui sont au top"

Le technicien catalan a d'abord tenu à justifier le montant du transfert de Jack Grealish. Milieu de 25 ans qui n'a jamais quitté Birmingham et ne compte pour le moment aucun palmarès. "Quand on peut dépenser cette somme, c'est parce qu'on vend pour près de 60 millions de livres de jeunes joueurs de l'académie, des joueurs prêtés pour 60 millions de livres, sinon ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle nous dépensons autant pour lui", a expliqué le technicien espagnol. "On a dépensé 40 millions pour Jack Grealish. 100 millions de livres sterling que nous avons payées et 60 millions de livres sterling que nous avons gagnées, grâce aux transferts. Quand une équipe gagne beaucoup, nous avons besoin de nouveaux joueurs qui sont au top - pas beaucoup, mais qui élèvent le niveau des joueurs qui sont déjà là."

"Harry Kane est un attaquant extraordinaire"

Le T1 des Skyblues cherchent encore un buteur et apprécie Harry Kane. "Si Tottenham ne veut pas négocier, c'est fini. S'ils sont ouverts à la négociation, tous les meilleurs clubs essaieront de le signer. Pour Jack, c'était différent, il avait une clause libératoire. Harry Kane est un attaquant extraordinaire, sans aucun doute. Nous sommes intéressés mais c'est un joueur de Tottenham. S'ils ne veulent pas vendre, ils ne le font pas, s'ils le veulent, nous pouvons essayer", a conclu Pep Guardiola.