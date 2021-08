Lionel Messi : Chelsea veut jouer un mauvais tour au PSG

Le départ de l'Argentin du FC Barcelone chamboule le monde du football. Si le PSG semble bien placé pour l'accueillir, les Blues sont alerte et prêts à bondir sur l'opportunité.

Qui accueillera Lionel Messi ? Le Paris Saint-Germain semble être le grandissime favori sur ce dossier. Outre le vice-champion de France en titre, Manchester City a logiquement été cité parmi les potentiels points de chute pour la Pulga. Mais Pep Guardiola a écarté cette piste en conférence de presse ce vendredi.

Toutefois, un autre club de Premier League pourrait surprendre tout son monde en la personne de Chelsea. Selon les informations d'As, Roman Abramovitch a demandé à rencontrer en urgence le clan Messi afin de tâter le terrain. Malgré la position de force dans laquelle se trouve le Paris SG, le club londonien reste donc en embuscade et est prêt à bondir sur Lionel Messi si ce dernier était prêt à se laisser tenter par traverser la Manche et que l'occasion se présentait, toujours d'après le média ibérique.