Lionel Messi a signé au PSG selon un proche de l'émir

Lionel Messi devrait rejoindre le Paris Saint-Germain. S'il n'y a aucune officialisation pour le moment, un proche de l'émir du Qatar, propriétaire du club de la capitale, a confirmé l'arrivée de l'Argentin.

Khalid Bin Hamad Al Thani, demi-frère de Tamam, a posté sur son compte Twitter un photomontage de Lionel Messi avec le maillot du Paris Saint-Germain accompagnée d'une description. "Les négociations officiellement conclues. Annonce plus tard". Réponse dans quelques jours...

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII