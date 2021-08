Ronaldinho réagit à l'arrivée de Lionel Messi au PSG

Il a porté le n°10 au Barça et au PSG : Ronaldinho a connu les deux clubs, et se réjouit donc de voir son ancien équipier Lionel Messi rejoindre Paris.

Ronaldinho, véritable légende du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, a réagi au transfert de son ami Lionel Messi du Camp Nou au Parc des Princes, et se réjouit : "C'est un grand bonheur d'avoir pu jouer pour ces deux clubs, et de voir maintenant mon ami porter ce maillot. Je te souhaite de nombreux moments de joie, Léo ! Je suis également heureux de voir mon ami Sergio Ramos dans cette équipe. Cette équipe est superbe, je sens l'odeur de la Champions League", déclare le Brésilien.