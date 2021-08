Téji Savanier "dégoûté" par la présence très importante de supporters marseillais

Blessé à son retour des Jeux Olympiques, le milieu de terrain de Montpellier a assisté en tribunes au grand retour du public à la Mosson dimanche en Ligue 1 face à l'Olympique de Marseille (2-3).

Des retrouvailles gâchées par le fait que l'enceinte ait massivement manifesté son soutien à l'OM. "Moi j'ai trouvé cela incroyable. On pensait le stade acquis aux Montpelliérains mais non il y avait beaucoup de Marseillais. Ils sont venus en nombre, il y a que l'OM qui peut faire ça. J'ai eu du mal à l'avaler, comme beaucoup de joueurs, je trouve cela pas normal. Ça m'a un peu dégoûté", a lâché le Français dans un entretien accordé à RMC Sport.

"Premier match de championnat, ça faisait un an que l'on n'avait pas joué devant nos supporters et quand le stade s'est levé sur le but de Payet franchement j'étais déçu. C'est la première fois que je vois un stade comme ça."