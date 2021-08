Ligue 1 : débuts cauchemardesques pour Amadou Onana avec Lille

Les champions de Ligue 1 ont été très sèchement battus par Nice.

Lille vit un début de saison très compliqué en Ligue 1. Après leur match nul 3-3 du côté de Metz, les Dogues se sont inclinés lourdement sur le score de 0-4 face à Nice à domicile.

Emmenés par l'ex-entraîneur lillois Christophe Galtier, les Niçois ont pris très rapidement l'avance grâce à un but de Dolberg dès la première minute de jeu. Quatre minutes plus tard, Nice doublait mise grâce à Boudaoui. En fin de première mi-temps, Gouiri inscrivait le troisième but des Aiglons sur penalty.

En seconde période, Lille tentait de revenir dans la rencontre mais Dolberg inscrivait le quatrième but (63e) juste avant l'entrée du jeune talent belge Amadou Onana pour Lille. Pour ses premières minutes sous la tunique lilloise, le milieu de terrain n'aura pas pu faire grand chose pour éviter la débâcle des siens.