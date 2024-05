Anderlecht aurait tenté de recruter... un ancien de l'Union au mois de janvier !

Les Mauves ont cherché un défenseur central jusque dans les dernières heures du mercato hivernal. Si c'est Federico Gattoni qui a finalement débarqué, Jesper Fredberg aurait premièrement contacté un ancien... de l'Union Saint-Gilloise.

En hiver, le Sporting d'Anderlecht avait deux ambitions majeures sur le marché des transferts. Les Mauves ont recruté Mads Kikkenborg, pour pallier le départ de Maxime Dupé qui n'a pas apprécié la concurrence de dernière minute de Kasper Schmeichel, ainsi qu'un défenseur central.

Dans les toutes dernières heures du mercato, le RSCA a finalement vu débarquer Federico Gattoni, prêté par le FC Séville. Mais, selon les informations de nos confrères de la Dernière Heure, c'est un ancien joueur... de l'Union Saint-Gilloise qui aurait pu rejoindre le Lotto Park.

Jesper Fredberg voulait attirer Siebe Van der Heyden à Anderlecht

En effet, Jesper Fredberg aurait premièrement contacté un certain Siebe Van der Heyden pour renforcer l'arrière-garde du Sporting. Formé à Neerpede, l'ancien d'Ostende et du FC Eindhoven avait rejoint l'Union en juillet 2019. Durant sa période au Parc Duden, le défenseur central avait été appelé par Roberto Martinez afin de porter, pour la première et seule fois, les couleurs de la sélection nationale lors d'un amical contre le Burkina Faso, à Bruxelles.

En juillet dernier, il a donc quitté la Jupiler Pro League pour Majorque, en première division espagnole. Et l'adaptation est difficile, puisque Van der Heyden n'a disputé que 285 pauvres minutes en championnat.

Une raison qui avait poussé Jesper Fredberg à penser à lui, en hiver. Mais, sous contrat jusqu'en juin 2028, Siebe Van der Heyden est déterminé à réussir en Espagne, et a donc refusé l'approche. Les supporters de l'Union n'auraient pas apprécié.