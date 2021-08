Malgré l'arrivée de Lionel Messi, Thierry Henry prévient le PSG

Ancien coéquipier de l'Argentin au FC Barcelone, le Français se réjouit évidemment de la signature de la Pulga au Paris Saint-Germain.

Thierry Henry a aussi tenu à insister sur les déséquilibres défensifs que le trio Messi-Mbappé-Neymar risque de provoquer au sein de l’équipe parisienne.

"L'équilibre, c'est le plus important. A un moment donné, on parle toujours de grands joueurs, d'attaque, d'aller vers l'avant. Mais il faut un équilibre. On parle de l'équipe dans laquelle j'évoluais (avec Messi et Eto’o) au Barça mais les gens oublient de souligner qu'on ne prenait pas beaucoup de buts. En général, les équipes qui ne prennent pas beaucoup de buts ne sont pas loin du titre, voire de la Ligue des Champions", a estimé le nouveau consultant d’Amazon Vidéo. "Après, quand vous avez des joueurs surhumains, ça devient un peu plus facile mais quand je vois comment Paris évolue à l'heure actuelle... Ils prennent un peu trop de buts à mon goût pour pouvoir aller un peu plus loin. C'est vrai qu'il manquait des joueurs mais l'équilibre est le plus important."