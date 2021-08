Pas encore de débuts parisiens pour Lionel Messi

Mauricio Pocchettino va encore patienter avant d'offrir à son compatriote ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Le coach du PSG avait révélé en conférence de presse ne pas encore savoir si Lionel Messi serait de la partie, il a pris sa décision: comme le confirme le Parisien, l'Argentin ne sera pas de la partie, vendredi soir, à Brest.

Neymar ne sera pas non plus dans le groupe, mais Angel Di Maria, Marquinhos et Marco Verratti font leur retour dans le groupe. Première apparition dans la sélection également pour Gianluigi Donnarumma, arrivé cet été en provenance du Milan AC.