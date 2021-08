Premier match à domicile, premier carton pour Manchester City

Les Blues n'ont laissé aucune chance à Norwich City pour qui la saison commence bien mal.

Sans Kevin De Bruyne, toujours souffrant, Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Norwich City, pour son premier match de la saison devant ses supporters. Battus à Tottenham la semaine dernière, les SKy BLues n'ont eu besoin que de sept minutes pour ouvrir le score, grâce à un autobut de Tim Krul.

Un quart d'heure plus tard, c'est Jack Grealish qui a inscrit son premier but officiel pour Manchester City et doublé la mise. Bien installés aux commandes de la partie, les Citizens ont parachevé leur œuvre en seconde période, avec des buts d'Aymeric Laporte, de Raheem Sterling et de Riyad Mahrez.

Les Citizens rectifient donc le tir avant de défier Arsenal et empochent les trois premiers points de leur saison. Une saison qui commence bien mal pour Norwich, qui affiche un bilan de zéro point sur six et de huit buts encaissés en deux rencontres.