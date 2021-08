Lyon patine, Peter Bosz rumine : "J'ai vu des choses que l'on ne voit pas chez les U12"

L'Olympique Lyonnais n'a toujours pas gagné cette saison et a laissé filer la victoire à domicile face au promu Clermont.

L'OL menait pourtant 3-1, mais Clermont a fini par égaliser et empocher un point dans les derniers instants, poussant Lyon un peu plus dans la tempête.

Incapable de gagner en ce début de saison (deux nuls et une défaite), l'OL fait désormais face à la colère de ses supporters : "Je comprends les supporters qui ne sont pas contents", a déclaré le Néerlandais après la rencontre.

Pour Bosz, l'état d'esprit était pourtant bon face à Clermont : "Quand je regarde ce match, je ne suis pas du tout content", poursuit le technicien. "Je suis déçu car on ne doit jamais faire match nul. On a très bien joué en première période. C'était beaucoup mieux que face à Angers. Mais la confiance n'était plus là après le deuxième but de Clermont. Malgré de très belles phases de football comme notre troisième but, on n'a pas su gagner. Et j'ai vu des choses que l'on ne voit pas chez les U12."

Pour Peter Bosz, il reste beaucoup de travail et la route est encore longue à la tête de son nouveau club, qui sort de plusieurs saisons tumultueuses. Lyon se déplacera à Nantes le w-e prochain avant d'accueillir Strasbourg.