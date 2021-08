Serie A : la Juventus accrochée, premier but pour Arnautović 

Udinese - Juventus

La Juve version Allegri débutait par un déplacement à Udine. Malgré Chiellini sur le banc, Dybala (3e) puis Cuadrado (23e) donnait une avance confortable à la Vieille Dame. Après le repos, Pereyra sur penalty (51e) relançait l'Udinese. Malgré la monté au jeu de Cristiano Ronaldo (60e), les locaux égalisaient en fin de match par Deulofeu (83e), servi par l'ancien Anderlechtois Okaka.

Dans une fin de partie folle, Ronaldo pensait offrir le but de la victoire à la Juve dans les arrêts de jeu, mais le but était refusé par la VAR pour hors-jeu.

Bologne - Salernitana

Opposé au promu, Bologne encaissait sur penalty un premier but de Bonazzoli (52e). De Silvestri (59e) égalisait avant que Coulibaly (70e) ne redonne l'avance au promu. Mais ce fut de courte durée, car Arnautović (74e) égalisait pour ses nouvelles couleurs, avant que De Silvestri (77e) ne mette Bologne aux commandes.

La partie était entachée de trois exclusions. Strandberg (34e) coté visiteur recevait deux cartons jaunes, tout comme Schouten (88e) côté local, alors que Soriano (Bologne) prenait un rouge direct avant l'heure de jeu.

