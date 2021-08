Michail Antonio entre dans l'histoire de West Ham avec son doublé face à Leicester City

Michail Antonio (31 ans) a inscrit les 3e et 4e buts de West Ham United ce lundi face à Leicester City, scellant la victoire des Hammers face aux Foxes et signant au passage ses 47e et 48e buts en Premier League pour le club. Antonio détrône ainsi le légendaire Paolo Di Canio en tant que meilleur buteur de West Ham en championnat d'Angleterre.

Sometimes a picture is a better way to show how you’re feeling! Joint top Premier League goal scorer in history for West Ham!!!!!!! 🙌🏾 pic.twitter.com/sGdLdzCuTP