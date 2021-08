Les demandes complètement folles de Mino Raiola pour le transfert d'Erling Haaland

Depuis qu'il a rejoint le Borussia Dortmund durant l'hiver 2020, l'international norvégien (12 sélections, 7 buts) affiche presque une moyenne d'un but par match en Bundesliga (42 réalisations inscrites en 45 apparitions). De quoi attiser les convoitises des cadors européens.

À seulement 21 ans, Erling Haaland fait partie comme Kylian Mbappé des joueurs les plus convoités de la planète football. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le Borussia Dortmund, le Norvégien pourrait quitter le BvB en 2022, notamment avec l’activation de la clause libératoire à 75 millions d'euros.

Toutefois, son agent, Mino Raiola, ne s’est pas privé pour négocier un transfert dès cet été, et notamment avec Chelsea. Avant de s'offrir les services de Romelu Lukaku, les Blues avaient le buteur des Marsupiaux dans le viseur. Bild nous apprend que le représentant du Norvégien s’est montré particulièrement gourmand avec les dirigeants londoniens en demandant un salaire annuel de 50 millions d'euros pour son protégé (il touche actuellement environ 8 M€/saison à Dortmund), soit plus que Messi et Neymar.

Un salaire dont 5%, soit 2,5 M€, seraient versés à Raiola. Rien que ça. Et qui dit transfert, dit commission d’agent. À ce titre, l’homme d’affaires demandait pas moins de 40 millions d'euros. La suite, on la connaît. Chelsea a opté pour Big Rom qui n'a coûté que 115 millions d'euros.