Diables Rouges: Thorgan Hazard forfait pour les trois matchs

Un Diable Rouge en moins dans le groupe de Roberto Martinez. Touché à la cheville depuis plusieurs semaines, Thorgan Hazard a quitté le groupe et poursuivra sa rééducation avec le Borussia Dortmund, comme l'annonce la Fédération ce mardi.

Le Brainois avait bien débuté la saison, inscrivant son premier but dès le premier match de championnat, mais avant ensuite dû faire l'impasse sur les trois rencontres suivantes du Borussia.

UPDATE: @HazardThorgan8 is not fit and left the group this morning. He will continue his recovery at his club.