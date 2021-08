Officiel: Faitout Maouassa est un joueur du Club (aussi)

Faitout Maouassa, 23 ans, arrive de Rennes. L'international espoirs français, champion d'Europe avec les U19 en 2016, avait quitté Nancy pour Rennes en 2017.

C'est un flanc gauche qui a disputé plus de 100 rencontres de Ligue 1. Il a signé un contrat de 4 ans.

