Officiel: Mohamed Ihattaren signe à la Juve, mais file à Gênes

Le grand espoir du football néerlandais file à Turin.

A 19 ans à peine, Mohamed Ihattaren s'offre un transfert de choix. Comme l'ont confirmé les deux clubs ce jeudi, le jeune milieu offensif quitte défintivement le PSV pour la Juventus. Il a signé un contrat de quatre ans avec les Bianconeri. Mais file directement à la Sampdoria, où il est prêté jusqu'à la fin de la saison.

Né à Utrecht, mais formé à Eindhoven, Mohamed Ihattaren avait disputé son premier match officiel en janvier 2019. Deux ans et demi plus tard, il a inscrit 10 buts et distillé 11 assists en 79 rencontres disputées avec l'équipe A du PSV. Appelé pour la première fois en septembre dernier avec l'équipe nationale néerlandaise, il attend encore sa première cap avec les Oranje.