Amadou Onana évoque le match face à la Turquie : "Meilleure techniquement que le Kazakhstan"

Amadou Onana s'est exprimé au micro de la fédération à l'approche du match des Espoirs face à la Turquie.

Le nouveau joueur du LOSC semble optimiste concernant le déplacement des Espoirs en Turquie, à Bursa. "On arrive très enthousiastes dans ce match. On a vu des vidéos de l'équipe turque : ils mettent beaucoup d'énergie dans leurs matchs, du pressing, mais c'est aussi un adversaire meilleur balle au pied que le Kazakhstan", souligne Amadou Onana. "On devra être plus investis qu'au Kazakhstan, donc".

La Turquie avait impressionné en amical et Onana l'a noté : "Ils avaient joué leur match amical comme si c'était un match très important, on peut donc s'attendre à de l'intensité à domicile devant leur public", pointe-t-il. "Il faut s'adapter à la chaleur mais le match se joue à 20h donc ce ne sera pas fort différent d'ici. Nous avons la qualité et l'état d'esprit qu'il faut pour gagner".