Après les avoir souvent nargués, Silvio Proto partage la peine des supporters du Standard : "Il y a un investisseur qui n'investit rien"

Comme lorsqu'il était sur le terrain, Silvio Proto n'a pas sans langue en poche. Le consultant s'est exprimé sur la situation du Standard.

Il n'y a pas qu'à Liège que la situation du Standard attriste. Malgré son statut d'icône anderlechtoise, Silvio Proto a expliqué à SudInfo partager la peine des supporters rouches quant aux difficultés du club.

"C'est normal que les supporters du Standard disent que ce n'est pas normal qu'ils aient une équipe de chèvres. Je peux comprendre, il y a un investisseur qui n'investit rien" déclare-t-il.

L'ancien gardien de but aimerait lui aussi que le Standard retrouve son identité : "Le supporter d'Anderlecht veut un football de qualité avec de la technique, le supporter du Standard veut de l'engagement. L'ADN du Standard, c'est ça, on rentre dedans, on a des flancs qui débordent".

Sortir du marasme

Si 777 a des choses à se faire reprocher, il serait trop facile d'absolument tout mettre sur le dos de la direction. Pour Silvio Proto, les sifflets du public doivent aussi conscientiser les joueurs : "Là, tu te dis, il faut se réveiller les gars".

Les Rouches ont justement l'occasion de joindre les actes à la parole avec la réception de Saint-Trond à 18h15.