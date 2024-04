🎥 Incroyable et invincible Bayer Leverkusen

Romelu Lukaku et la Roma sont prévenus: battre le Bayer Leverkusen relève de la mission impossible... même avec deux buts d'avance.

Et de 46! 46 matchs et toujours pas la moindre défaite cette saison pour le Bayer Leverkusen. Les nouveaux champions d'Allemagne sont pourtant, comme la semaine dernière, passés tout près de la correctionnelle contre Stuttgart.

Quand Deniz Undav a planté le 0-2 pour les visiteurs, on pensait en effet que Leverkusen allait goûter à sa première défaite de la saison, mais c'est mal connaître l'équipe de Xabi Alonso qui a réduit l'écart à la 61e minute de jeu et qui a égalisé... à la 97e via Robert Andrich.

Le Bayer Leverkusen évite de justesse la défaite avant d'aller défier la Roma de Romelu Lukaku, jeudi au Stadio Olimpico, en demi-finale aller de l'Europa League.