Brian Riemer est fan... d'un ancien du Standard : "Il me voulait à l'époque, mais..."

Brian Riemer va avoir l'occasion, dans ces Playoffs, d'observer un joueur qu'il apprécie particulièrement : Hugo Siquet. Le coach d'Anderlecht était déjà fan de l'ancien du Standard quand il était adjoint à Brentford.

Hugo Siquet (21 ans) a vécu un match compliqué mercredi face à son compagnon d'équipe Espoirs Killian Sardella, le Cercle s'étant incliné 3 buts à 0. Mais cela n'aura certainement pas suffi à faire changer d'avis Brian Riemer à son sujet.

Le coach du RSC Anderlecht est en effet un grand fan du latéral du Cercle. Les deux ont été vus en grande conversation au coup de sifflet final. Interviewé par La Dernière Heure, Hugo Siquet a révélé que Riemer le suivait déjà depuis un petit temps.

"Quand j'étais au Standard, Brian était T2 à Brentford et il voulait me faire venir", assure le défenseur du Cercle de Bruges. "Il a continué à me suivre quand j'ai signé à Fribourg en 2022". En janvier 2023, Hugo Siquet nous le révélait en effet dans les catacombes du Jan Breydel : Anderlecht avait frappé à la porte lors du mercato (lire ici).

Riemer va-t-il insister ?

Un an et quelques mois plus tard, la situation a-t-elle changé ? Siquet va retourner à Fribourg après son prêt, et a encore deux ans de contrat en Allemagne. On doute que le Cercle de Bruges puisse s'offrir ses services, d'autant que le Diable Rouge (appelé par Tedesco en septembre) a retrouvé la forme.

"Je n'ai pas encore eu de contact avec Fribourg, on verra bien", relativise Hugo Siquet, qui confirme qu'avec Anderlecht, "le contact n'a jamais été rompu", facilité par son retour en Belgique. "Mais Brian sait qu'avec mon passé au Standard, c'est difficile. Je n'en dirai pas plus".

La présence au RSC Anderlecht de Louis Patris, l'un des meilleurs amis de Hugo Siquet, a également changé les choses, bien sûr. Assez pour que l'ancien du Standard fasse une entorse à ses principes ? Les supporters liégeois seraient très mécontents...