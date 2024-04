Simon Mignolet remonté...contre l'Etat belge : "Nos clubs performeraient moins en Europe"

Le gouvernement souhaite à nouveau s'attaquer aux avantages sociaux que reçoivent les clubs de football. Simon Mignolet, représentant du syndicat des joueurs, a de nombreuses réflexions à ce sujet.

Simon Mignolet comprend le débat actuel sur les cotisations sociales, mais estime qu'au-delà des pourcentages évoqués, il faut penser aux conséquences sur les montants que cela rapporterait concrètement. Il explique que des impôts plus élevés éloigneront les meilleurs joueurs et entraîneront ainsi une moins grande contribution financière à l'État.

"Il y aura peut-être une répartition plus belle en pourcentage, mais en euros, le montant diminuera. Les meilleurs joueurs resteront à l'écart et ne contribueront plus. Sans ces joueurs, les clubs belges performeraient moins bien sur la scène européenne, ce qui entraînerait à son tour moins de revenus et ferait fuir les talents", a-t-il déclaré au Laatste Nieuws.

Selon le gardien du Club de Bruges, on oublie trop souvent ce que le football rapporte à l'État. "Avec les clubs, nous contribuerons à hauteur de 200 millions d'euros supplémentaires lors de la prochaine législature après la réforme fiscale, ce ne sont pas des chiffres négligeables".

Nous assurons l'encadrement des jeunes talents dans le vestiaire

"Je joue à nouveau en Belgique depuis cinq ans maintenant. Pendant tout ce temps, je paie mes impôts ici. Il est dommage que cela ne soit jamais évoqué. De même pour Jan Vertonghen, revenu du Portugal, ou Toby Alderweireld du Qatar" poursuit-il.

En tant qu'anciens internationaux, ce genre de joueurs joue un rôle non-négligeable : "Nous assurons l'encadrement des jeunes talents dans le vestiaire - regardez ce que Vertonghen fait pour Zeno Debast, ou Toby Alderweireld pour Zeno Vandenbossche. J'essaie également de jouer mon rôle auprès des jeunes gardiens de but du Club."

"Je sais que de nombreux footballeurs gagnent bien leur vie. Mais la Belgique en bénéficierait-elle si nous jouions à l'étranger et que nous y payons des impôts ?" conclut-il.